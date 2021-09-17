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Assan Hanil'den Güney Kore'ye ihracat

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Assan Hanil'den Güney Kore'ye ihracat

Kibar Holding grup şirketlerinden otomotiv tedarik sektörü üreticisi Assan Hanil, hidrojen yakıt hücreli elektrikli kamyon Hyundai Xcient Fuel Cell'in koltuklarını üretiyor.

Kibar Holding grup şirketlerinden otomotiv tedarik sektörü üreticisi Assan Hanil, hidrojen yakıt hücreli elektrikli kamyon Hyundai Xcient Fuel Cell'in koltuklarını üretiyor. Ar-Ge ve tasarım süreçleri şirkette tamamlanan koltukların seri üretimine başlandı. Hedef 2030 yılına kadar Avrupa'da 25 bin araca ulaşmak.

Otomotiv sektörünün geleceği sürdürülebilirlik etrafında şekilleniyor. Kendi sınıfında dünyanın ilklerinden biri olan hidrojen yakıt hücreli elektrikli seri üretim kamyonu Hyundai Xcient Fuel Cell, otomotiv sektöründe hidrojen ekosisteminin kurulmasına öncülük etmeyi amaçlıyor. Aracın hava süspansiyonlu sürücü ve yolcu koltukları Assan Hanil tarafından tasarlanıp üretildi. Şirketin Kocaeli'deki tesislerinde üretilip Kore'ye ihraç edilen ürünler oradan da Avrupa yolcusu oluyor. Kendi sınıfının ilk örneği olan hidrojen yakıtlı kamyon Avrupa'da yollardaki yerini aldı. Hedef 2030'a dek Avrupa'daki hidrojen yakıtlı kamyon sayısını 25 bine ulaştırmak.

2030 yılına kadar Avrupa'da 25 bin kamyona ulaşılması hedefleniyor

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, "Küresel ekonominin en önemli lokomotiflerinden biri olan otomotiv sektörünün dönüşümü, dünyamızın geleceği için büyük önem taşıyor. Otomotiv tedarik sektörü olarak bizlerin yapacağı Ar-Ge çalışmalarının bu dönüşüme katkı sunması gerekli. Şirket olarak bu vizyon ile enerji verimliliğine katkı sunan hafif, güvenli ve ergonomik koltuk üretimi için harekete geçtik. 1,5 yıllık Ar-Ge çalışmasının ürünü olan koltuklarımızı Hyundai Xcient Fuel Cell'e özel ürettik. Bugün itibarıyla koltuklarımızı Kore'ye ihrac etmeye başlıyoruz. Seri üretime geçişimizi, Kibar Holidng Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı ve tasarımdan üretime kadar emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarım ile birlikte kutlamanın gururunu yaşıyorum" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Assan Hanil'den Güney Kore'ye ihracat

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