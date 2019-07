Assan Foods domates işleme sezonunu açtı

Assan Foods, mevsimin ilk hasadı domateslerin Susurluk fabrikasına gelişini çiftçilerle birlikte kutladı.

Assan Foods açıklamasına göre, Kibar Holding grup şirketlerinden, ketçap, mayonez ve sos üreticisi olan Assan Foods, mevsimin ilk domates hasadının Susurluk fabrikasına gelişini çiftçilerle kutladı.

Assan Foods'un sezon açılış etkinliği, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı ve Assan Foods Genel Müdürü Hakan Koçoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlendi. Sezon açılış töreninde, üç yıl boyunca taahhütlerini eksiksiz yerine getiren çiftçilere de ödülleri verildi.

"Türkiye'deki zincir restoranların hemen hemen hepsinin soslarını biz üretiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, her yıl olduğu gibi bu yıl da en kaliteli ürünü elde etmek için canla başla, büyük bir gayretle emek harcayan çiftçilere ve şirket çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ettiğini bildirerek, sezonu son derece verimli bir şekilde geçireceklerine inandığı kaydetti.

Türkiye'nin en büyük ketçap, mayonez ve sos üreticisi olduklarına dikkati çeken Kibar, "Domates ve biber salçası, ketçap, mayonez ve sosta zengin bir ürün yelpazesine sahibiz. Hem üretim hem de ürün çeşitliliği anlamında Türkiye'deki liderliğimizi uzun yıllardır sürdürüyoruz. Yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarıyla yepyeni soslar üretmeye, dünya mutfaklarına lezzet katmaya devam ediyoruz. İnovasyon odaklı çalışma anlayışımız sayesinde de dünya devleri Türkiye'de ve yurt dışında iş yapmak istediklerinde bize geliyorlar." ifadelerini kullandı.

Kibar, Türkiye'nin en büyük zincir restoranlarının hemen hemen hepsinin soslarını ürettiklerini belirterek, günde 4 bin 500 ton taze domates işleme ve 2,5 milyon adet ürün üretme kapasitesine sahip olduklarını kaydetti.

"Bu alanda oldukça iddialıyız"

Ali Kibar, Türkiye'nin ilk sos ihracatçısı olduklarını belirterek, bu alanda oldukça iddialı olduklarını, 4 kıtada 30'dan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını aktardı.

En son Çin pazarında büyük bir başarı yakaladıklarını belirten Kibar, "Kendi markamız Colorado, Walmart Çin'de on gün içerisinde tüketildi. Oldukça sevindirici olan bu gelişmenin ardından da ürünümüzle ilgili daha büyük bir sipariş aldık." ifadesini kullandı.

Kibar, endüstriyel domatesin Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan tarım ürünleri arasında olduğuna işaret ederek, "Ülkemiz endüstriyel domates üretiminde dünyada 5. sırada yer alıyor. Dolayısıyla pazarda önemli bir noktada bulunuyoruz. Kibar Holding olarak bu alanda daha güçlü bir konumun yakalanması için şirket olarak üzerimize düşen görevleri büyük bir sorumlulukla yerine getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Su kullanımında yüzde 50, ilaç kullanımında yüzde 35 azalma sağladık"

Çiftçilerin daha verimli ürünler elde edebilmesinin ve tarımda sürdürülebilirliğin artmasının öncelikli konularından biri olduğunu vurgulayan Kibar, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada ve her alanda baş döndüren bir hızla gelişen teknolojiyi tarımda da odağımıza alırsak çok önemli gelişimler elde edebiliriz. Doğası ve iklimiyle ülkemiz zaten tarım konusunda oldukça şanslı. Bizim bunun üstüne akıllı tarım uygulamalarını doğru politikalarla devreye sokmamız gerekiyor. Ancak böylelikle tarımdan elde ettiğimiz gelirin çıtasını çok yükseklere taşıyabiliriz.

Bu konuda Assan Foods olarak üzerimize düşen görevi uzun yıllardır çiftçilerimizin yanında olarak, onların ihtiyaçlarını bire bir gözeterek ve bu ihtiyaçlar karşısında çözümler üreterek yerine getirmeye gayret ediyoruz. Geçen yıl başlattığımız akıllı tarım projesi ile tarlalara yerleştirdiğimiz meteoroloji istasyonları ve sensörlerle toprağın nemliliği, ürünün üzerindeki nem, hava durumu, rüzgar gibi verileri toplayıp, değerlendiriyoruz. Verileri çiftçilerimizle paylaşıyoruz. Uygulama sayesinde su kullanımında yüzde 50, ilaç kullanımında da yüzde 35 azalma sağladık."

Kaynak: AA