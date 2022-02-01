Asrın transfer çalımı! Galatasaray, Gedson Fernandes'i ezeli rakibine kaptırdı

Sezon başından bu yana Gedson Fernandes'i renklerine bağlamak için çekişen Galatasaray ile Beşiktaş, ara transfer döneminde yine karşı karşıya geldi. Portekizli yıldızın menajeri Ahmet Bulut'un sarı-kırmızılılarla görüşmelerin durduğunu ifade etmesinin ardından Beşiktaş, Gedson Fernandes'le anlaşmaya vardı.

"BEŞİKTAŞ İLE BENFICA ANLAŞTI"

Youtube'da yayın yapan Spor Gecesi programında konuşan gazeteci Gökhan Dinç, "Beşiktaş, yeni sezon için Gedson transferinde Benfica ile anlaştı." ifadelerini kullandı.

Gedson Fernandes

"BAŞKA BİR KULÜPLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Gedson Fernandes'in temsilcisi Ahmet Bulut yaptığı açıklamada, "Galatasaray ve Benfica'nın Gedson için yaptığı görüşmeler durdu. Transfer gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor. Başka bir kulüple görüşüyoruz. Yarın Gedson'un durumu netleşecek." ifadelerini kullanmıştı.