Aslı Enver, Kerem Tunçeri'yle görüşmek için ev tuttuğu iddiaları nedeniyle dava açacak
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Aslı Enver, Kerem Tunçeri'yle görüşmek için ev tuttuğu iddiaları nedeniyle dava açacak

21.10.2020 14:14 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:28

Ünlü oyuncu Aslı Enver ile eski basketbolcu Kerem Tunçeri yeni bir aşka yelken açmış ancak tecrübeli spor adamının attığı mesajların ifşa olması sonrası ilişki sona ermişti. Ünlü oyuncu, barıştığı iddia edilen Kerem Tunçeri'yle rahat görüşmek için ev kiraladığına yönelik haberleri yalanlayarak mahkemeye başvuracağını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açan ancak Kerem Tunçeri'nin sosyal medya fenomenleri ve modellere attığı iddia edilen mesajların ifşa olmasıyla kısa sürede ilişkisi sona eren ünlü oyuncu Aslı Enver ile eski basketbolcunun barıştığı ve gözlerden uzak bir şekilde ilişkilerine devam ettiği iddia edilmişti.

Hatta Aslı Enver'in Kerem Tunçeri'yle daha rahat bir şekilde görüşmek için Caddebostan'daki Sabiha Hanım Korusu'ndan 16 bin TL'ye ev kiraladığı belirtilmişti.

Güzel oyuncu, çıkan bu iddiaları yalanladı ve haber nedeniyle dava açacağını duyurdu.

"KİMSEDEN SAKLAMAK VE SAKINMAK ZORUNDA DEĞİLİM"

"Bugüne dek hakkımda çokça yalan haber çıkmıştır ve yıllar içinde bu duruma bağışıklığım da oluştu. Mümkün oldukça da cevap vermeyi tercih etmedim" diyen Aslı Enver, "Mesela dün sabah bir mekanda perdeleri indirerek ilişkim olmayan ve görüşmediğim biriyle yemek yediğim yazılıyor. Çok önemsemedim şu zamana dek çünkü hayatımda biri olur ise, bunu kimseden sakınmak ve saklamak zorunda değilim" dedi.

"SINIR AŞILMIŞ OLDU"

Açıklamalarına devam eden başarılı oyuncu, "Bugün çıkan haberin içeriği yalan olmakla beraber esas sıkıntı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı olarak açık adresimin ve evimin fotoğraflarının alenen paylaşılmış olmasıdır. Hedef gösterircesine adresimi evimin fotoğraflarıyla birlikte manşet yaparak güvenliğimi tehlikeye atmak ne tür bir şiddettir? Maalesef bu haberle birlikte sınır aşılmış oldu. Kanuni haklarımı aramak için tüm işlemleri başlatacağımı bildiririm" şeklinde konuşarak haberle ilgili dava açacağını belirtti.

Aslı Enver, Kerem Tunçeri'yle görüşmek için ev tuttuğu iddiaları nedeniyle dava açacak

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