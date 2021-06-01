Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi
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Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi

Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin pastane zincirlerinden Aslı Börek'in Eksim Holding'in gıda alanındaki amiral gemisi Eksun Gıda'ya satışına Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı.

Türkiye'nin pastane zincirlerinden Aslı Börek'in Eksim Holding'in gıda alanındaki amiral gemisi Eksun Gıda'ya satışına Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı.

Eksun Gıda'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Eksun Gıda Grubu Başkanı Ahmet Demir, satış sürecinin Rekabet Kurumu onayı sonrasında kısa sürede tamamlanacağı belirtilerek, Aslı Börek'in İstanbul'da bulunan 15.000 m2'lik kapalı modern üretim tesisi, 300'den fazla çalışanı, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, İzmit, Mersin ve Bolu başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında 70'ten fazla mağazasıyla Eksun Gıda'nın markaları arasına katıldığını kaydetti.

Demir, Aslı Börek'in Eksun Gıda'nın kurumsal yönetim anlayışı ve vizyonuyla Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Çin, Amerika ve Arap yarımadasına geleneksel Türk lezzetlerini ihraç etmeye devam edeceğini vurguladı.

Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tam buğday unundan uzmanlık unlarına, endüstriyel çeşitlerden perakendeye 150'yi bulan geniş ürün yelpazesiyle Eksun Gıda, tüm hanelere giren Sinangil markasından sonra, yıllardır severek ürünlerini tükettiğimiz Aslı Börek zincirini de bünyesine katıyor. Eksun Gıda olarak, yenilikçi hamlelerimize devam edeceğiz ve yakalayacağımız sinerji ile 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz 1.1 milyar TL ciromuzu 2021 yılında 1.5 milyar TL'ye yükselteceğiz."

Eksun Gıda, 1997 yılından bu yana başta spesiyal su böreği olmak üzere farklı börek çeşitleri, unlu mamuller, sütlü ve şerbetli tatlılar, zeytinyağlı sarma, mantı ve pasta olmak üzere 100'e yakın ürünü 80'den fazla şubesinde tüketicilere sunan Aslı Börek'i bünyesine katarak, gıda perakendeciliğine adım atmış oldu.

Firma Türkiye'nin ilk paketli un markası Sinangil ile mutfaklarda yer alırken, Eksun ve Altınapa markaları ile endüstriyel un sektöründe Türkiye'nin önde gelen üreticileri arasında bulunuyor. İstanbul Sanayi Odası'nın "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasına göre, Eksun Gıda 2020 yılında önceki yıla göre, 147 basamak birden atlayarak, 273'üncü sıraya yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi - Haberler Ekonomi
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