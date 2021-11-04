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Aslanapa'da drenaj kanal çalışması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Aslanapa'da drenaj kanal çalışması

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde taşkın suların ilçedeki yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine zarar vermemesi için drenaj kanal çalışması yapıldığı bildirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde taşkın suların ilçedeki yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine zarar vermemesi için drenaj kanal çalışması yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Gökhan Gürel, "Kış aylarında karların erimesi ve şiddetli yağış sonrasında Yalnızsaray Mahallesi güzergahından gelen taşkın suların ilçemiz yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine zarar vermemesi için drenaj kanal çalışması gerçekleştirilmiştir. Kanal çalışmasında emeği geçen DSİ Kütahya 34. Şube Müdürlüğümüze ve drenaj kanalın güzergahında bulunan arazi sahiplerine ilçemiz adına teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Aslanapa'da drenaj kanal çalışması

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