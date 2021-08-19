Aslan turu İstanbul'a bıraktı! Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Randers'la 1-1 berabere kaldı
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Aslan turu İstanbul'a bıraktı! Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Randers'la 1-1 berabere kaldı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Galatasaray, Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Randers'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların tek golü Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken tur için umutlar İstanbul'a kaldı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Randers'la karşı karşıya geldi. Fazla pozisyonun olmadığı maçta Galatasaray yakaladığı bazı net fırsatlardan da yararlanamadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN MÜTHİŞ GOL

Karşılaşmada Galatasaray 26. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun müthiş şutunda öne geçti. Helsinki ise 54. dakikada Lauenborg'un golüyle beraberliği yakaladı. 1-1'lik skorun ardından sarı-kırmızılılar, tur umutlarını İstanbul'daki maça bıraktı.

Aslan turu İstanbul'a bıraktı! Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Randers'la 1-1 berabere kaldı
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
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Ali Gülhan
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Aslan turu İstanbul'a bıraktı! Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Randers'la 1-1 berabere kaldı - Haberler Spor
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