Aslan turu İstanbul'a bıraktı! Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Randers'la 1-1 berabere kaldı
Galatasaray, Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Randers'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların tek golü Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken tur için umutlar İstanbul'a kaldı.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Randers'la karşı karşıya geldi. Fazla pozisyonun olmadığı maçta Galatasaray yakaladığı bazı net fırsatlardan da yararlanamadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN MÜTHİŞ GOL
Karşılaşmada Galatasaray 26. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun müthiş şutunda öne geçti. Helsinki ise 54. dakikada Lauenborg'un golüyle beraberliği yakaladı. 1-1'lik skorun ardından sarı-kırmızılılar, tur umutlarını İstanbul'daki maça bıraktı.