Aslan, Süper Lig'de kayıp! Galatasaray, sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu - Haberler Spor
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Aslan, Süper Lig'de kayıp! Galatasaray, sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu

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Aslan, Süper Lig'de kayıp! Galatasaray, sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Son iki haftadır rakipleriyle berabere kalan sarı-kırmızılılar, ligde ilk mağlubiyetini Akdeniz ekibi karşısında alırken 9 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 7. sıraya yerleşti.

Avrupa Ligi'nde Lazio'yu deviren Galatasaray, Süper Lig'de 3 puan bıraktı. Sarı-kırmızılılar, TT Stadı'nda Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

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Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça temposuz geçerken iki takım da rakip kalede etkili olamadı. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Galatasaray, Alanya kalesinde oyunun belli bölümlerinde baskı yaratsa da ciddi bir gol fırsatı yaratamadı. 87. dakikada Candeias'ın golüne engel olamayan Aslan, karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de üst üste 3. kez puan kaybederken, 9 puanla 7. sıraya yerleşti.

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