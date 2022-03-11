Aslan'ın bileği Camp Nou'da da bükülmedi! Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile berabere kaldı

Barcelona ile Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Karşılaşma boyunca takım savunmasında iyi bir iş çıkaran temsilcimiz, mücadeleden golsüz beraberlikle ayrıldı.

RÖVANŞ 17 MART'TA

İlk yarı Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu performansıyla yıldızlaşırken milli futbolcumuz 36. dakika kendi yarattığı pozisyonda mutlak golü kaçırdı. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle daha istekli ve arzulu başlayan Barcelona kalemizde birçok net fırsat yakaladı. Bu pozisyonlarda adeta kalesinde devleşen Inaki Pena gole izin vermedi ve mücadelede 0-0 sona erdi. İstanbul'a avantajlı bir skorla dönen Galatasaray, Barcelona'yı 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda konuk edecek.

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