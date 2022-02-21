Göztepe-Galatasaray maçında perde erken açıldı! Genç yıldızdan çok şık gol

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu 26. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılılar için Göztepe karşılaşması kritik önem taşıyor. Göztepe- Galatasaray karşılaşmasında sürpriz kadroyla sahaya çıktı.

GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet göremedi.

MUSLERA VE OMAR SÜRPRİZİ

Cim-Bom, bu kötü seriye son vermek istiyor. G.Saray'da Muslera uzun süre sonra maç kadrosuna alındı. Morutan ise İzmir'e götürülmedi. Sarı-Kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da kart görmesi durumunda 27. haftadaki Rizespor maçında oynayamayacak. Omar Elabdellaoui, 26 Aralık 2020'deki Trabzonspor maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında görev alacak.

İLK 11'LER:

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Halil, Ndiaye, Di Santo.

Galatasaray : Inaki Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Erick Pulgar, Babel, Kerem, Halil, Mostafa.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEM: Arda Kardeşler

CANLI ANLATIM

Dakika 12: Maçta tempo bir hayli yüksek. Orta sahalar çok çabuk geçiliyor.

Dakika 10: Sağ kanattan topu alan Kerim Alıcı içeriye doğru ortaladı, Franco Di Santo'dan önce savunma araya girdi.

Dakika 8: Orta alanda Dino Arslanagic, Halil'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Dakika 6: Sağ kanattan Mustafa Muhammed içeriye ortalamak istedi savunma topu kornere çeldi.

Dakika 5: Göztepe'de Berkan sol kanattan topu içeriye ortaladı, kafalardan seken top arka direkteki Cherif Ndiaye'nin önüne düştü. Onun vuruşu üstten auta gitti.

Dakika 3 GOL: Galatasaray Victor Nelsson'la öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruşta Mustafa Muhammed savunma arkasına sarkan Victor Nelsson'a bıraktı. Nelsson kaleciyle karşı karşı düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Dakika 2: Göztepe maça atak başladı. Kalabalık geldiler top Pena'da kaldı.

Dakika 1: Sol kanattan topu alan Berkan Emir ön direğe doğru iyi ortaladı, o bölgede Halil Akbunar vuruşunu yaptı top kaleci Pena'da kaldı.

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