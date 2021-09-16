Aslan, Avrupa Ligi'ne müthiş başladı! Galatasaray, sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup etti - Haberler Spor
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Aslan, Avrupa Ligi'ne müthiş başladı! Galatasaray, sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup etti

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların golü İtalyan ekibinin kalecisi Strakosha'nın büyük hatasında gelirken, temsilcimiz grubun favorisi karşısında aldığı 3 puanla Avrupa Ligi'ne harika bir başlangıç yaptı.

Galatasaray, Avrupa Ligi perdesini Lazio maçıyla açtı. Nefes kesen mücadelede temsilcimiz, TT Stadı'nda İtalyan ekibini 1-0 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.

STRAKOSHA SKORU BELİRLEDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, hızlı hücumlarla rakip savunmayı yıprattı. Temsilcimizde özellikle Morutan etkili görüntüsüyle dikkat çekerken geçiş oyunun en kilit aktörlerinden biri oldu. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü ise 67. dakikada Lazio kalecisi Strakosha attı. Arnavut kaleci yüksekten gelen topu kontrol edemeyerek kendi ağlarına yolladı ve skoru 1-0'a getirdi.

Aslan, Avrupa Ligi'ne müthiş başladı! Galatasaray, sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup etti
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Ali Gülhan
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