Aslan'a transferde kötü haber! Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor

Transferde kolları sıvayan Galatasaray'a, İtalya'dan kötü haber geldi. Fatih Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği Polonyalı golcünün Genoa ile anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi.

17 MİLYON EURO'YA GİDİYOR

Sky Sport'tan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Hertha Berlin forması giyen 26 yaşındaki forvet, 17 milyon euro satın alma opsiyonuyla Genoa'nın yolunu tutacak.

TERİM ÇOK İSTİYORDU

Aslan'da kısa süre önce gündeme gelen Piatek için kiralama teklifi yapılmıştı. Fatih Terim hücum hattındaki eksikten dolayı yıldız oyuncunun transferini çok istiyordu.

GENOA'DA COŞMUŞTU

2018-2019 sezonunda Genoa forması giyen yıldız oyuncu, 21 maçta attığı 19 golün ardından 35 milyon euro'ya Milan'a transfer olmuştu.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet