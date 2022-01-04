Aslan'a transferde kötü haber! Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aslan'a transferde kötü haber! Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Krzysztof Piatek'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sky Sport'tan Gianluca Di Marzio, Polonyalı golcünün eski takımı Genoa'ya döneceğini yazdı.

Transferde kolları sıvayan Galatasaray'a, İtalya'dan kötü haber geldi. Fatih Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği Polonyalı golcünün Genoa ile anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi.

Aslan'a transferde kötü haber! Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor

Sky Sport'tan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Hertha Berlin forması giyen 26 yaşındaki forvet, 17 milyon euro satın alma opsiyonuyla Genoa'nın yolunu tutacak.

Aslan'a transferde kötü haber! Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor

Aslan'da kısa süre önce gündeme gelen Piatek için kiralama teklifi yapılmıştı. Fatih Terim hücum hattındaki eksikten dolayı yıldız oyuncunun transferini çok istiyordu.

2018-2019 sezonunda Genoa forması giyen yıldız oyuncu, 21 maçta attığı 19 golün ardından 35 milyon euro'ya Milan'a transfer olmuştu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Fatih Terim, taraftarların yüreğine su serpti

Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Fatih Terim, taraftarların yüreğine su serpti

 Fatih Terim ile Burak Elmas arasında kriz mi var? İddialara Başkan'dan ilk yanıt

Fatih Terim ile Burak Elmas arasında kriz mi var? İddialara Başkan'dan ilk yanıt

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title