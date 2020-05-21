ASKON Kayseri Şubesinden "2022 Kültepe Yılı ilan edilsin" talebi Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi, 2022'nin "Kültepe Yılı" ilan edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığına resmi talepte bulundu.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi, 2022'nin "Kültepe Yılı" ilan edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığına resmi talepte bulundu.

ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, ASKON ve Kültepe Ekonomi Platformu olarak gerekli altyapıları oluşturmak üzere çalışma yürüttüklerini ifade etti.

"Anadolu'nun İmzası" sloganıyla başlattıkları çalışmaların devam ettiğini belirten Özcan, "Açık hava müzesi ve korunan varlıkları ile kültür hazinesi olan Kültepe için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurarak, 2022'nin 'Kültepe Yılı' ilan edilmesi talebinde bulunduk. Umarım bu, Kayserimiz ve ülkemiz için önemli bir adım olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kültepe hakkında da bilgi veren Özcan, bu yerin dünya tarihi için çok önemli olduğunu belirtti.

Kültepe'nin, Kaniş (Kanesh) harabelerinin bulunduğu bir antik kent ve ören yeri olduğunu ve 2014 yılından bu yana Türkiye'deki Dünya Mirası Alanları Geçici listesinde bulunduğunu anımsattı.

Dünyanın ilk ticari anlaşmaları olan çivi yazılı kil tabletlerin bulunduğu Kültepe'nin aynı zamanda ekonomik buluntular bakımından da dünyada ilk sırada yer aldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Anadolu'daki en eski yazılı belgeler 1800'lü yıllarda burada ortaya çıkarılmıştır. Günümüzden 6 bin yıl öncesine dayanan tarihiyle Kültepe, farklı özellikleri bakımından dikkati çekmektedir. Dünyanın ilk organize ticaret merkezi olması ile meşhurdur. Anadolu'da yapılan ilk sistemli uluslararası ticaretin kuralları Kültepe'de çıkarılan 25 bin tablette mevcuttur. Kültepe'de bulunan tabletler şahıslara aittir. Bu nedenle dünyanın en özel arşividir. Bu tabletlerde, dönemin siyasi ve hukuki ilişkilerini gösteren mektuplar, senetler, mühürler ve anlaşma metinleri vardır. Her yönüyle bir değerler manzumesi gibidir."

Kaynak: AA