Askıda Ekmek Futbol Turnuvası'nın Tokat şampiyonu belli oldu

CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 'enerjimizi paylaşarak çoğaltalım' sloganı ile başlattığı Askıda Ekmek Projesi'ni yeşil sahalara taşıyan Askıda Ekmek Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nın ikincisinde Sivas, Tokat ve Yozgat'tan toplamda 79 takım ve bin 580 sporcu katıldı. 22 kurumdan takımın yer aldığı ve Tokat Valiliği'nin 'Spor Tokat' projesi kapsamında Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteği ile gerçekleştirilen turnuva sonrasında ilk dört takım için askıya 11 bin ekmek bırakıldı.

Heyecanla takip edilen turnuvanın Tokat il şampiyonu dün gerçekleşen final maçında Tokat Devlet Hastanesi takımını 3-1'lik skorla yenen Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu takımı oldu.

ASKIYA 11 BİN EKMEK BIRAKILDI

Tokat'ta 25 Haziran'da başlayan turnuva boyunca 22 kurumdan 440 sporcu, 310 golle kente futbol ziyafeti yaşattı. 54 karşılaşmanın sonunda Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Takımı oyuncuları 6 karşılaşmada kalesinde 7 gol görürken 24 gole imza attı.

Tokat Valiliği'nin yürüttüğü 'Spor Tokat' projesi kapsamında Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteği ile gerçekleşen turnuvanın sonunda CK Enerji Çamlıbel Elektrik, şampiyon takım için 5 bin, ikinci Tokat Devlet Hastanesi Takımı için 3 bin, üçüncü Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı için 2 bin, dördüncü Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Takımı için bin ekmek olmak üzere askıya toplam 11 bin ekmek bıraktı.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in 'Askıda Ekmek' projesi kapsamında düzenlenen futbol turnuvasına katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmail Karakülah, "Turnuva kapsamında Tokat ili şampiyonu olduğumuz için çok gururlu ve mutluyuz. Sivas ilinde düzenlenecek olan iller arası turnuvada ise ilimizi en iyi şekilde temsil ederek şampiyonluk kupasını getireceğimize inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yanında olacağımızı, elimizden gelen tüm desteği vereceğimizi belirterek çalışmalarının başarı içinde devamını temenni ederiz. Projede emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederiz" diye konuştu.

PROJEYE DESTEK ARTIYOR

CK Enerji Çamlıbel Elektrik Tokat İl Müdürü Aykut Ayan da, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte organizasyonunu yaptıkları turnuvanın şampiyonu olan Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Takımı'nı kutlayarak, 'Spor Tokat' projesi kapsamında turnuvaya destek veren Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı'ya, turnuvanın düzenlenmesine katkı sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile Müdürlük çalışanlarına, turnuvaya katılan tüm kurum müdürlüklerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

2017 yılında CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından başlatılan Askıda Ekmek Projesi'yle ilgili farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen turnuvanın diğer amacının da Tokat'taki kurumlar arasındaki kaynaşmanın sağlanması olduğunu vurgulayan Ayan, "Bu turnuvayla birlikte yaklaşık üç yıldır sürdürdüğümüz Askıda Ekmek projesine desteğin arttığını görmenin de mutluluğunu yaşıyorum. Projemiz daha geniş kitlelere ulaşmış oldu. Bunun yanında bir ay süren turnuva boyunca sportif anlamda Tokat'a güzel bir heyecan yaşattık. Şimdi hedefimiz Büyük Kupa. Tokat şampiyonu Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Takımı ile birlikte şirketimiz sorumluluk sahasında bulunan Sivas, Tokat ve Yozgat illeri arasında yapılacak karşılaşmalar sonucunda büyük kupanın Tokat'a geleceğine inanıyorum" dedi.

Öte yandan, CK Enerji Çamlıbel Elektrik Tokat İl Müdürü Aykut Ayan ve Dedeman Hotels Tokat Genel Müdürü Serdar Küçükyıldız turnuvada el bileği kırılan ve turnuvanın gol kralı Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü takımından Hasan Kömür'ü hastanede ziyaret ederek kupasını ve Dedeman Synergym Spor Salonu hediye çekini takdim etti.

Kaynak: DHA