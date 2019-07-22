Askıda Ekmek Futbol Turnuvası

CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla "Enerjimizi paylaşarak çoğaltalım" sloganı ile başlatılan Askıda Ekmek Projesi'ni yeşil sahalara taşıyan Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası'nda eleme maçları başladı.

CK Enerji Çamlıbel Elektrikten yapılan açıklamaya göre, grup karşılaşmalarında Sivas, Tokat ve Yozgat'ta toplam bin 580 sporcunun yer aldığı turnuvada eleme maçlarında Sivas'ta 18, Yozgat ve Tokat'ta 10'ar takım çeyrek finale çıkmak için yarışacak.

Sivas'tan 36, Tokat'tan 22, Yozgat'tan 21 takımın yer aldığı turnuva boyunca üç kentte futbol şöleni yaşandığına işaret eden CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, "Askıda Ekmek Projesi'ni gündemde tutmak için turnuvamızda yer alan 79 takımı oluşturan kurum yöneticilerine, bu takımların kadrosunda yer alarak bizlere bol göllü profesyonel karşılaşmalar seyrettiren bin 580 sporcu arkadaşımıza, karşılaşmaları yöneten toplam 48 hakemimize sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Heyecan bitmedi, artarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada askıda Ekmek Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen ve eleme maçları için kuraların çekildiği Sivas'ta karşılaşmalar 24 Temmuz'da başlayacak. Sivas Kongresi'nin 100. yılı kapsamında yapılan turnuvada grup maçlarında ise 36 takım, 54 müsabaka yaptı.

Üç ilde eleme maçlarının ardından çeyrek final için yarışacak takımlar belli olacak. Yarı final ve finalin ardından her ilin şampiyonu belirlenirken şampiyonlar bölge kupası için yarışacak. Üç ildeki kamu ve özel kurum çalışanlarının yer aldığı turnuvanın sonunda CK Enerji Çamlıbel Elektrik ilk üç takım adına ihtiyaç sahipleri için askıya ekmek bırakacak.

Kaynak: AA