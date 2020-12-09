Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor

Milyonlarca çalışan ne zaman emekli olacağını merak ederken yasalarımız bazı erken emeklilik imkanlarını da sunuyor. Bunlardan en önemlileri ise kadınlar için doğum, erkekler için ise askerlik borçlanması. Söz konusu uygulama ile erkekler 1 yıl, anneler ise üç çocuk için borçlanma yaparak 6 yıl erken emekli olabiliyor.

Erkeklerin borçlandıkları askerlik süreleri onlara hem gün kazandırıyor hem de işe giriş tarihlerini geri çekerek 1 yıl erken emekli olma imkanı tanıyor. Yani sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce askerlik yapan birisi bu süreleri ister tamamını ister bir kısmını satın aldığında işe giriş tarihi o kadar gün geriye gidiyor. Dolayısıyla 1 yıl daha önce emekli olma imkanı doğuyor. Bu borçlanma işe giriş tarihinize göre belirlendiği için bazen 1 ay bazen 10 ay borçlanmanız gerekiyor.

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, eğer askerliği sigortadan sonra yaptıysanız bu kez eksik günlerinizi tamamlamak için de borçlanıyorsunuz. Yedek subay olarak askerlik yapanlar acemilikte geçen süreleri borçlanırken asteğmen olarak yapılan günler 4c kapsamında sayılıyor. Üstelik 1 yıllık asteğmenlik süresinde 3 ay Fiili Hizmet Zammı kazanılıyor ve emeklilik geri çekilebiliyor.

DOĞUM YAPAN ANNE DE ERKEN EMEKLİ OLABİLİYOR

Kadınlar için ise annelik erken emeklilik imkanı sunuyor. Burada askerliktekinin tersine doğumun sigorta olduktan sonra gerçekleşmesi gerekiyor. Sigorta olunduktan sonra doğan üç çocuk için borçlanma yapılarak 2160 gün yani 6 yıl erken emekli olma imkanı bulunuyor. Bu kadar gün satın alınırken bu sürelerde çalışmamak ve doğan çocukların da yaşıyor olması gerekiyor. Eğer yaşı ve yılı dolmuş bir anne 2160 gün daha çalışması gerekirken borçlanma yaparsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.

Bunun dışında doğum borçlanması işe giriş tarihini öne çekmiyor ancak prim tamamlamaya fırsat sunuyor. Ne kadar eksik priminiz varsa o kadar borçlanma yapılabiliyor. Öte yandan engelli çocuğu olan anneler için de erken emeklilik imkanı bulunuyor. O annelerin 2008 sonrası çalışmalarına 4'te 1 oranında prim ekleniyor ve yaştan düşülüyor.

BU BORÇLANMALAR İÇİN ARALIK AYININ ÖNEMİ NE?

Bu ayın sonunda açıklanacak 2021 yılı asgari ücreti ile birlikte doğum ve askerlik borçlanmasında taban ve tavan tutarlar artacak. Bu nedenle bu ay borçlanma yapanlar daha az ödemeyle erken emeklilik imkanını yakalayacak. Şu anki asgari ücrete göre 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 22 bin 602 lira ödeniyor.

Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 günlük (18 ay) borçlanma için en az 16 bin 951 lira veriyor. asgari ücret yüzde 15 zamlansa, kadınlar için 3 bin 390, erkeklerde 2 bin 542 lira fark oluşacak. 2 yıllık doğum borçlanması 25 bin 992 liraya, 18 aylık askerlik borçlanması da 19 bin 494 liraya yükselecek. Tavandan ödeyenler için ise bu rakamlar 7.5 kat daha da artacağı için kazanç da katlanacak.

İŞTE ÖDEME RAKAMLARI