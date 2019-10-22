Askeri Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olan Taha Akgül kimdir?

22.10.2019 17:22

Dünya Şampiyonu Milli güreşçi Taha Akgül, Askeri Olimpiyat Oyunları serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı. Çin'de düzenlenen olimpiyatlarda Asya şampiyonunu yenerek şampiyonluğa adını yazdırdı. Taha Akgül kaç yaşında? Taha Akgül hayatı, biyografisi…

TAHA AKGÜL KİMDİR?

Şampiyon sporcu Akgül, 22 Kasım 1990 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Türk serbest güreşçi olan Taha Akgül, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde beden eğitimi bölümünde eğitim görüyor.

2014 YILINDA DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Ankara ASKİ Spor Kulübü'nde spor kariyerini sürdüren dünya şampiyonu, 2012 yılında 40. kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Mart 2012'de Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kg serbest kategoride altın madalyayı elde etti. Akgül, 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye için yarıştı. 2014 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest dalında altın madalyanın sahibi oldu. Özbekistan'da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakaları sonucunda İranlı rakibini mağlup edip dünya şampiyonu oldu.

YAZ OLİMPİYATLARINDA ALTIN MADALYA KAZANAN İLK SPORCU

Taha Akgül, 2015 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı. Las Vegas'ta düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalya kazandı. Böylece 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu olmaya hak kazandı.