Asist yaptığı maçlarda takımına maç kaybettirmeyen Caner, istatistiklerde Messi'yi bile geride bıraktı

Çok fazla orta yaptığı için eleştirilen Caner Erkin, asist ürettiği 8 karşılaşmada Fenerbahçe'ye hiç maç kaybettirmedi. 75 kilit pasla ligin en iyi ismi olan Caner Erkin, bu istatistikte Lionel Messi'yi bile geride bıraktı. Milli Takım'a kadar yükselen sol bek, tıpkı Erol Bulut gibi Emre Belözoğlu'nun da sol bekteki ilk tercihi oldu. Kadro dışı kaldıktan sonra Caner'in performansında gözle görülür bir yükseliş başladı.

Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki sol beki Caner Erkin hücum istatistikleriyle göz kamaştırıyor. Milli futbolcu, geride kalan 33 maçta 27 kez forma giyerken 8 asist yaptı. Bu maçlarda Kanarya hiç yenilmeyip 7 galibiyet aldı, sadece Beşiktaş deplasmanından beraberlikle ayrıldı.

Tecrübeli sol bek son 4 maçta 15 kilit pas, 2 asist ve 18 isabetli orta ile oynadı (264 toplam pas, yüzde 80 isabet). 75 kilit pasla Süper Lig'in bu istatistikteki en iyi ismi olan Caner, Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında Messi'yi bile geride bırakarak 6. sırada kendisine yer buldu.

DAVRANIŞLARI DÜZELDİ

Caner Erkin, Erol Bulut'un kendisini oyundan aldığı anlarda verdiği tekpilerle yönetim ve hoca kararıyla kadro dışı kalmıştı. Tecrübeli futbolcu, bunların ardından Fenerbahçe paylaşımları yaparak tavrını uzatmamıştı. Affedildikten sonra tekrar formasına kavuşan Caner, kulübeye karşı olan davranışlarını da düzeltti.