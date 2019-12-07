: Aşırı sağcı İtalyan lider Salvini, Türk fındığı içerdiği için Nutella yemeyeceğini söyledi

07.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 07.12.2019 09:29

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, Türk fındığı içerdiği için İtalyan çikolata ürünü Nutella'yı yemeyeceğini söyledi. Aşığı sağcı parti lideri Salvini, "İtalyan çiftçilere destek olmayı tercih ederim" ifadelerini kullandı.

"ÇİKOLATADA TÜRK FINDIĞINI FARK ETTİM"

Ravenna şehrinde dün yaptığı mitingde konuşan Salvini, İtalyan fındığı yerine Türk fındığı kullanılmasına tepki göstererek, söz konusu ürünle ilgili tutumunu değiştirdiğini ve Nutella hayranı olmaktan vazgeçtiğini belirtti.

Mitingde soğuktan koruması için Nutella yemesi önerilen Salvini, "Nutella'nın, Türk fındığı kullandığını fark ettim. İtalyan fındığı kullanan şirketlere yardım etmeyi, İtalyan ürünlerini yemeyi ve İtalyan çiftçilere destek olmayı tercih ederim." ifadesini kullandı.

İTALYAN ÜRÜNLERİNİ SAVUNUYOR

Salvini, Nutella çikolatası sürülmüş ekmek dilimleriyle çektiği özçekim fotoğraflarını paylaştığı da biliniyor. Aşırı sağcı Lig Partisi, "Önce İtalyanlar" sloganı ve İtalyan ürünlerini savunmasıyla dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

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