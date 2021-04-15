Aşı yaptıran Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyayı salladı

Birkaç ay öncesinde koronavirüse yakalanan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da koronavirüs aşısı oldu. Başarılı teknik adam Yalçın'ın aşı vurulduğu anlarda verdiği reaksiyon ise izleyenleri güldürdü. O anları Instagram hesabından paylaşan Sergen Yalçın, "Allah! Bu neymiş ya böyle! tepkisini verince sosyal medyada gündem oldu.

Siyah-Beyazlılar'ın teknik patronu Sergen Yalçın koronavirüs aşısı yaptırdı. Birkaç ay öncesinde koronavirüse yakalanan 48 yaşındaki teknik adam, aşı olduğu anları ise sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Futbolseverlerin de sevdiği figürler arasında olan Sergen Yalçın'ın halleri eğlenceli diyaloglara sebep oldu.

"BU NEY BÖYLE!"

Yalçın'ın o anlarda gösterdiği tepki ise izleyenleri güldürdü. Kameranın kayıtta olduğu esnada aşı vurulan teknik adam, "Allah! Bu neymiş ya böyle! Aaah!" diye konuşunca sosyal medyada gündem oldu.