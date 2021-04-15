Aşı yaptıran Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyayı salladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aşı yaptıran Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyayı salladı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Birkaç ay öncesinde koronavirüse yakalanan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da koronavirüs aşısı oldu. Başarılı teknik adam Yalçın'ın aşı vurulduğu anlarda verdiği reaksiyon ise izleyenleri güldürdü. O anları Instagram hesabından paylaşan Sergen Yalçın, "Allah! Bu neymiş ya böyle! tepkisini verince sosyal medyada gündem oldu.

Siyah-Beyazlılar'ın teknik patronu Sergen Yalçın koronavirüs aşısı yaptırdı. Birkaç ay öncesinde koronavirüse yakalanan 48 yaşındaki teknik adam, aşı olduğu anları ise sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Futbolseverlerin de sevdiği figürler arasında olan Sergen Yalçın'ın halleri eğlenceli diyaloglara sebep oldu.

Aşı yaptıran Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyayı salladı

"BU NEY BÖYLE!"

Yalçın'ın o anlarda gösterdiği tepki ise izleyenleri güldürdü. Kameranın kayıtta olduğu esnada aşı vurulan teknik adam, "Allah! Bu neymiş ya böyle! Aaah!" diye konuşunca sosyal medyada gündem oldu.

Aşı yaptıran Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyayı salladı
Aşı yaptıran Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyayı salladı
BİM saat kaçta kapanıyor? Marketler kaçta açılıyor? 15 Nisan BİM açılış saati? A 101 ŞOK Migros açılış saatleri! BİM çalışma saatleri!
BİM saat kaçta kapanıyor? Marketler kaçta açılıyor? 15 Nisan BİM açılış saati? A 101 ŞOK Migros açılış saatleri! BİM çalışma saatleri!
Kalifikasyon ne demek? Kalifikasyon TDK anlamı nedir?
Kalifikasyon ne demek? Kalifikasyon TDK anlamı nedir?
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
ADANALI YUNUS : Bir Beşiktaş taraftarı olarak futbolculara verilen aşı önceliğini ülkenin geldiği durum olarak görüyorum ve zenginin her zaman önde ve öncelikli olduğunu bir kez daha gösterdiğini düşünüyorum. Milyon doları olanlar garibanın hakkını yiyor ve sapa sağlam vücutları ile aşı önceliğini alıyorlar ve bu olayda hakkımı emeği geçen tüm görevlilere helal etmiyorum.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Acun Ilıcalı Mustafa Üstündağ
Spor Cenk Tosun Arda Turan Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aşı yaptıran Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyayı salladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 17:38:08. #1.15#

title