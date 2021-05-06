'Aşı olana 240 TL indirim' kampanyası AVM'de izdiham oluşturdu
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'Aşı olana 240 TL indirim' kampanyası AVM'de izdiham oluşturdu

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Sırbistan'da bir AVM'nin gerçekleştirdiği kampanya ortalığı karıştırdı. AVM'de koronavirüs aşısı olan ilk 100 kişiye 240 TL'lik indirim çeki verileceği duyurulunca, izdiham oluştu. Genç yaşlı demeden herkes korona önlemlerini hiçe sayıp indirim kuponunu almak için birbiriyle yarıştı.

Dünyanın birçok yerinde koronavirüs aşısına karşı ilgiyi artırmak için farklı kampanyalar ve avantajlar sağlanıyor. Ancak Sırbistan'da yapılan kampanya ortalığı karıştırdı.

'Aşı olana 240 TL indirim' kampanyası AVM'de izdiham oluşturdu

AŞI OLAN İLK 100 KİŞİYE 240 TL İNDİRİM ÇEKİ

Sıbistan'ın başkenti Belgrad'daki Usce isimli AVM, tesis içerisinde koronavirüs aşısı olan ilk 100 kişiye 3.000 dinarlık (yaklaşık 240 TL) indirim çeki verileceğini duyurdu.

'Aşı olana 240 TL indirim' kampanyası AVM'de izdiham oluşturdu

UZUN KUYRUK OLUŞTU

AVM yönetiminin bu açıklamasının ardından bu sabah AVM önünde adeta izdiham oldu. Hem koronavirüs aşısı olmak için hem de indirim kuponunu kapmak isteyenler adeta birbirleriyle yarıştı. Sabahın ilk saatlerinde kuyruk sırasına yaşlı bireyler girerken AVM içindeki uzun kuyrukta gençlerin de bir hayli istekli olması dikkat çekti.

'Aşı olana 240 TL indirim' kampanyası AVM'de izdiham oluşturdu
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