Ashleigh Barty, sakatlığı nedeniyle İtalya Açık'a erken veda etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ashleigh Barty, sakatlığı nedeniyle İtalya Açık'a erken veda etti

Ashleigh Barty, sakatlığı nedeniyle İtalya Açık'a erken veda etti
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

Tek kadınlar dünya 1 numarası Ashleigh Barty, İtalya Açık Tenis Turnuvası'nda önde olduğu çeyrek final müsabakasında, sakatlığı nedeniyle korttan çekilmek zorunda kaldı.

Tek kadınlar dünya 1 numarası Ashleigh Barty, İtalya Açık Tenis Turnuvası'nda önde olduğu çeyrek final müsabakasında, sakatlığı nedeniyle korttan çekilmek zorunda kaldı.

İtalya'nın başkenti Roma'nın ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvasının tek kadınlar çeyrek finalinde, Avustralyalı Barty ile klasmanın 35. basamağındaki ABD'li Cori Gauff karşılaştı.

İlk seti 6-4 kazanan, ikinci seti de 2-1 önde götüren Barty, müsabakanın 29. dakikasında kolundan sakatlanarak oyuna devam edemedi. Böylelikle Gauff turnuvada yarı finale yükselen tenisçi oldu.

Gauff yarı finalde, Iga Swiatek ile Elina Svitolina karşılaşmasının galibiyle oynayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cemal Hünal Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ashleigh Barty, sakatlığı nedeniyle İtalya Açık'a erken veda etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 20:18:48. #1.14#

title