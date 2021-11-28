Asgari ücrette kritik dönem başlıyor! Milyonların gözü 1 Aralık'taki ilk toplantıda
Milyonlarca çalışanın ve işverenin gözü, 1 Aralık'ta ilk kez toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda olacak. Asgari ücretle ilgili yapılacak zam oranının ise yüzde 30-35 arasında olması bekleniyor.
Son dönemde artan fiyatlar ve enflasyon sonrası milyonlarca vatandaş gözünü asgari ücrete yapılacak zamma çevirdi.
7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 1 Aralık Çarşamba günü ilk toplantısını gerçekleştirecek. Milyonlarca çalışanın ve işverenin gözü bu toplantıda olacak.
İşçi ve işveren tarafının genel bir mutabakat içinde olduğunu ifade eden uzmanlar, görüşmelerin geçen yıllara oranla daha kısa sürede bitebileceğine dikkati çekiyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti oy çokluğuyla belirleyecek.
Asgari ücret ile birlikte işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı ve sigorta primlerinin miktarları da belirlenecek.
Uzmanlar asgari ücrette beklentinin 3500-4000 TL olduğunu belirtiyor. Buna bağlı olarak aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor.
Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanıyor.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
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