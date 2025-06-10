Asgari ücrete zam gelecek mi?

Asgari ücrete zam gelecek mi?
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Asgari ücrette yaşanacak artış dolaylı olarak milyonlarca özel sektör çalışanı ilgilendiriyor. Birçok firma maaş politikasını asgari ücrete göre belirlerken çalışanların yanı sıra işverenlerde asgari ücret zammındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret ara zammında gözler, hükümet kanadından gelecek açıklamalarına çevrildi. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi?

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücrete ara zam gelecek mi sorusunu, değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,

" Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

2025 yılında enflasyondaki düşüş devam ederken ocak ayında yüzde 5,03 olan enflasyon şubat ayında 2,27, mart ayında 2,46 nisan ayında 3,00 ve mayıs ayında ise 1,53 olarak açıklandı.

Doç. Dr. Bülbül " Bayramdan sonra artış olacaksa Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun göreve çağırılması gerekecek. Eğer komisyon göreve çağırılırsa işveren ve işçi tarafı da uzlaşırsa burada bir artış gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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