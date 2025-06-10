Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret ara zammında gözler, hükümet kanadından gelecek açıklamalarına çevrildi. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi?

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücrete ara zam gelecek mi sorusunu, değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,

" Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

2025 yılında enflasyondaki düşüş devam ederken ocak ayında yüzde 5,03 olan enflasyon şubat ayında 2,27, mart ayında 2,46 nisan ayında 3,00 ve mayıs ayında ise 1,53 olarak açıklandı.

Doç. Dr. Bülbül " Bayramdan sonra artış olacaksa Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun göreve çağırılması gerekecek. Eğer komisyon göreve çağırılırsa işveren ve işçi tarafı da uzlaşırsa burada bir artış gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı.