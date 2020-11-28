Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun
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Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun

28.11.2020 14:18 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:08

2021 yılı asgari ücreti için ilk öneri HDP'den geldi. HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, asgari ücretin 4 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de milyonlarca işçi ve iş verenin gözü kulağı asgari ücret toplantısında. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilk asgari ücret toplantısının 4 Aralık'ta yapılacağını bildirdi. Bu açıklamanın ardından taraflar asgari ücret konusunda hesaplarını yapmaya başladı.

HDP'DEN "4 BİN TL OLSUN" ÖNERİSİ

İlk çağrı HDP'den geldi. HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, asgari ücretin 4 bin lira olması gerektiğini söyledi. Ana muhalefet partisi CHP ise bu konuda henüz açıklama yapmış değil. MHP, İYİ Parti, BBP ve Saadet Partisi'nden de henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.

2.500 TL'NİN ÜSTÜNE ÇIKABİLİR

Merkez Bankası'nın 2021 yılı enflasyon hedefine göre asgari ücrete yüzde 9.4 oranında artış yapılabilir. Enflasyon hedefine göre zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 3 bin 299 liraya, net asgari ücret 2 bin 542 liraya yükselecek.

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Orta Vadeli Programlar'da ise enflasyonun yüzde 8 olacağı öngörülüyor. Asgari ücrete bu doğrultuda zam yapılması durumunda net asgari ücret 2 bin 510 lira olur.

Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun
Haber Yorumları (43)
RT: ya ya tabi tabi tabi zaaaaaaaaaaa
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YUSUF: bol keseden atmak kolay. bana kalsa 10 bın tl olsun derım. zaten bır halta yaradıgınız yok barı 10 bınden kapı acsaydınız. ozel sektorde yapılan zam karsılıgını bulmuyor çalışan işçide. devletin yapacagı zam devlet memurlarına yarayacak
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VATANDAŞ: Durmak yok yola devam
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