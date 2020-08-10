ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerin yeni gözdesi ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, öğrencilere sadece bir okul değil, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için bir adım atmaları konusunda fırsat verdiklerini belirtti.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, öğrencilere sadece bir okul değil, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için bir adım atmaları konusunda fırsat verdiklerini belirtti.

ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, savunma sanayisine nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), bu yıl yüzdelik dilimde artış gösterdi.

Lise geçen yıl 0,46'lık yüzdelik dilimden öğrenci alırken, bu yıl 0,33'lük yüzdelik dilimden öğrenci tercih etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Görgün, ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine olan ilginin her geçen yıl daha da arttığını belirterek, "Biz öğrencilerimize sadece bir okul değil, aslında Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için bir adım atmaları konusunda fırsat veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ASELSAN MTAL'li gençlerin ilk yıldan itibaren bilim ve sporda kendilerini göstermeye başladığını kaydeden Haluk Gürgün, okulun 2 öğrencisinin 7 Mart'ta gerçekleştirilen 5'inci Ulusal TALES Matematik Uygulamaları Yarışması'nda finale kaldığını ifade etti.

Açıklamada, alan mezunlarının ASELSAN'da istihdamlarına öncelik sağlanacağı kaydedilerek, mezunlarından uygun bulunanlara ise gelecek dönem araştırma üniversitelerinin mühendislik bölümlerinde öğrenim görmeleri halinde yükseköğrenimleri sırasında burs verilmesinin planlandığı da belirtildi.

Kaynak: AA