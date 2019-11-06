“ASELSAN ile iş birliğine hazırız”
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Baran Ruhi ve TÜGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güven'i ağırladı.
06.11.2019 14:19 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:19
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Baran Ruhi ve TÜGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güven'i ağırladı.
Kaynak: Dunya.com