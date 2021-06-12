ASELSAN için yerlileştirilen mekanizma, yurt dışından sipariş topluyor
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ASELSAN için yerlileştirilen mekanizma, yurt dışından sipariş topluyor

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Ekonomi

Yurt dışından özel lisansla ihraç edilebilen ve ASELSAN'ın uzaktan komutalı silah sistemleri için yerlileştirilen esnek mermi yolu, yurt dışından yoğun talep görüyor.

Yurt dışından özel lisansla ihraç edilebilen ve ASELSAN'ın uzaktan komutalı silah sistemleri için yerlileştirilen esnek mermi yolu, yurt dışından yoğun talep görüyor.

Anova Ar-Ge Teknolojileri Kurucu Ortağı Dursun Öner, 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda AA muhabirine, silah sistemlerinde kullanılan esnek mermi yolunun yurt dışından özel lisans alınarak tedarik edilebildiğini söyledi.

Bu durumun Türkiye'de geliştirilen ve ihraç edilecek silah sistemleri için sıkıntı yarattığını dile getiren Öner, ASELSAN'ın ihtiyacı doğrultusunda bu ürünü yerlileştirdiklerini ifade etti. Öner, esnek mermi yolunun aynı zamanda ASELSAN'ın son dönemde yürüttüğü yerlileştirme ve millileştirme hamlesinin ilk örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak 2012'de 12,7 milimetre mermi için yerli ürünü geliştirdiklerini belirten Öner, "Esnek mermi yolunun amacı, uzakta komutalı silah sistemlerinde merminin, mermi kutusundan silaha doğru beslenmesinde oluşabilecek hataları engellemek, silahın sıkışmasına mani olmak. 12,7 milimetre ile başladığımız bu serüvenimiz daha sonra 25, 30, 40 milimetre gibi bütün uzaktan komutalı silah sistemlerinde kullanılan ürünlerin yerlileştirilmesiyle devam etti. Şu anda 12 kalibrede de ürün gamı oluşturduk." dedi.

İlk ürünün ortaya çıkmasından sonraki 5-6 yılı ürünü geliştirme, sahada doğrulama, müşterilerin alıp kullanması şeklinde değerlendirdiklerini anlatan Öner, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda özellikle yurt dışından ciddi bir talep olmaya başladı. Avrupa ve Amerika'daki firmalara da ihracata başlıyoruz. Firmalar ilk aşamada prototiplerini alıp denediklerinde memnun kaldıklarını ve seri üretim siparişlerini geçeceklerini bildirdiler. Pandemi zamanında da bu konuda şanslıyız, işimiz artmaya devam ediyor."

Yeni ürünlerin ihracatı için de kapı açtı

Böyle bir ürünü ihraç etmenin şirket için ciddi bir kazanım olduğunu vurgulayan Öner, yurt dışındaki firmalarla irtibatı sağlayan ve ülkeye döviz kazandırdıkları bir kalem olarak ön plana çıktığı için bu noktada kazandıkları yeteneği diğer ürünlerine aktarmaya çalıştıklarını söyledi. Dursun Öner, "Esnek mermi yoluyla beraber özellikle silah sistemlerinde yurt dışındaki firmaların kalitemizi beğenerek bizden istediği diğer tür silah sistemlerinin alt parçalarını da yavaş yavaş tasarlayıp tedarik etmeye başladık. Bunları da ihracata başlıyoruz. 2012'de başlayan serüvenimiz 2020 yılından itibaren gayet ivmelenmiş şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kara ve denizden sonra hava araçlarında göreve başlıyor

Esnek mermi yolu ürün ailesine kara araçlarının ihtiyaçlarını karşılayarak başladıklarını belirten Öner, şunları kaydetti:

"Uzaktan komutalı silah sistemleri personelin de güvenliği düşünülerek helikopter ve uçak gibi hava platformları, fırkateyn gibi deniz platformlarına konulduğu için üç alanda da ürünlerimiz kullanılıyor. Hava platformundaki tasarımımız bitti, özel bir projede kullanılacak. Bunu da kalifiye ederek müşterilerimize sunmaya 2021'den itibaren başlayacağız. Deniz ve kara sistemlerinde şu anda tamamıyla kullanılıyor."

ASELSAN için yerlileştirilen mekanizma, yurt dışından sipariş topluyor
ASELSAN için yerlileştirilen mekanizma, yurt dışından sipariş topluyor
ASELSAN için yerlileştirilen mekanizma, yurt dışından sipariş topluyor
ASELSAN için yerlileştirilen mekanizma, yurt dışından sipariş topluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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