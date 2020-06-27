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ASELSAN'dan Kara Kuvvetlerine "ejderha gözü"

ASELSAN, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için ürettiği Dragoneye (ejderha gözü) Elektro-Optik Senso¨r Sistemi teslimatını tamamlandı.

ASELSAN'dan Kara Kuvvetlerine
27.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:20

ASELSAN, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için ürettiği Dragoneye (ejderha gözü) Elektro-Optik Senso¨r Sistemi teslimatını tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanan Portatif Termal Kamera sözleşmesi kapsamında son parti teslimatı gerçekleştirildi. Böylece sözleşme kapsamında tüm teslimat yükümlülükleri başarıyla tamamlanarak sistemler Kara

Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulmuş oldu.

Dragoneye Sistemi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından özellikle sınır birliklerinde ve karakollarda yoğun ve etkin şekilde kullanılıyor.

Soğutmalı Termal Kamera, Yüksek Çözünürlüklü Gündüz Kamerası, Lazer Mesafe Ölçer, Dijital Manyetik Pusula ve GPS alt sistemlerini içeren entegre bir elektro-optik sensör sistemi olan Dragoneye, araç üstü ve sabit kullanım amacıyla olmak üzere iki

farklı konfigürasyonda üretiliyor.

Yurt içinde ve dışında çok sayıda teslimat

Sistemin seri üretimine 2019 içerisinde başlanmış olmasına rağmen, yurt içi ve dıs¸ı müşterilere bugüne kadar çok sayıda teslimat gerçekleştirildi.

2020 ve sonrasındaki teslimatlara yönelik çalışmalar ise ara vermeden devam ediyor.

Tu¨m mu¨s¸teriler tarafından en üst düzeyde takip edilen söz konusu sistem, yüksek performansı ile mu¨s¸teriler tarafından beğeni topluyor.

Dragoneye sisteminde bulunan yüksek performanslı termal kamera sayesinde, sistem, kullanıcısına gündüz, gece ve olumsuz hava koşullarında görüş imkanı sağlıyor. Hedef koordinatlarının yüksek hassasiyet ile tespit edilmesini sağlayan sistem, böylece çeşitli iletişim araçları ile tespit edilen bu koordinat bilgisinin diğer destek unsurlarına iletilmesinde öncü rol oynuyor. Dragoneye, sınır gözetleme, sahil güvenlik, keşif, durumsal farkındalık, uzun mesafe gözetleme, emniyet birimlerinin ihtiyaçları için kullanılıyor.

Kaynak: AA

Manşet

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