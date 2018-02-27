ASELSAN'dan İkinci Halka Arz Geliyor

ASELSAN hisselerinin ikinci halka arzına ilişkin olarak, Ak Yatırım, Garanti Yatırım, İş Yatırım, Vakıf Yatırım, Yapı Kredi Menkul Değerler ve Ziraat Yatırım'dan oluşan ve her bir aracı kurumun lider olarak yer aldığı konsorsiyumu yetkilendirdi.

ŞİRKETİN KAP'A AÇIKLAMASI

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimizin hisselerinin ikincil halka arzına ilişkin olarak, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AS, Yapı Kredi Menkul Değerler AŞ ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ'den oluşan ve her bir aracı kurumun lider olarak yer aldığı konsorsiyum 26 Şubat 2018 tarihinde yetkilendirilmiştir" denildi.