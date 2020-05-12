Aselsan, Covid-19'dan en az etkilenen 4 savunma şirketinden birisi oldu ASELSAN, Defence News Top 100 şirketleri içindeki halka açık şirketler sıralamasında koronavirüs (COVID-19) salgınından piyasa değeri bu süreçte en az etkilenen ilk 4 şirketten biri oldu.

ASELSAN, Defence News Top 100 şirketleri içindeki halka açık şirketler sıralamasında koronavirüs (COVID-19) salgınından piyasa değeri bu süreçte en az etkilenen ilk 4 şirketten biri oldu.

Koronavirüs salgınının küresel çapta yarattığı tüm olumsuzluk ve belirsizliklere rağmen Aselsan, 2020 hedeflerinden şaşmadan yoluna devam etti. Aselsan, Defence News Top 100 şirketleri içindeki halka açık şirketler sıralamasında piyasa değeri bu süreçte en az etkilenen ilk 4 şirketten biri olmayı başardı. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, sürdürülebilir büyüme sağlayacak ve bilançoyu olası kriz ve risklere karşı koruyacak her türlü önlemin alındığını belirtti.

Etkin tedarik gücü ve dışa bağımlılığın günden güne azalması ile birlikte olası tedarik kaynaklı sorunlardan minimum düzeyde etkilenildiğini kaydeden Görgün, "2020 yılı ilk çeyreği Aselsan açısından hasılat, büyüme ve karlılık kalemlerinde hedeflerin gerçekleştiği bir çeyrek olurken, yılsonu beklentilerine ve takvimine uygun olarak tüm faaliyetler eksiksiz sürdürüldü. Bu sürdürülebilirlik uygulamaları sonucunda COVID-19 tehdidine karşılık tüm yerleşkelerimizde olağanüstü güvenlik önlemleri alarak çalışanların takibi ve bilgilendirilmesini vakanın ortaya çıktığı ilk günden itibaren titizlikle aralıksız olarak sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Görgün ayrıca, bu küresel kriz sürecinin iş yapış modellerinden insan odaklı yaklaşımlara, tedarik süreçlerinden teknoloji yol haritalarına kadar şirketler için birçok fırsatı da içinde barındırdığını vurgularken, bu süreci doğru okuyan ve yöneten şirketlerin büyük kazanımlar elde edeceğini ifade etti.

Kaynak: DHA