AS Saint-Etienne'in Fransız Kupası'nda Aldığı Unutulmaz Rennes Galibiyeti
09.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:21
Saint-Etienne, 2020 Fransız Kupası yarı finallerinde Rennes karşısında önemli bir galibiyet aldı. Yeşiller Boudebouz'un maçın son saniyelerinde attığı golle Rennes'i 1-0 mağlup etti.
Saint-Etienne, 2020 Fransız Kupası yarı finallerinde Rennes karşısında önemli bir galibiyet aldı. Yeşiller Boudebouz'un maçın son saniyelerinde attığı golle Rennes'i 1-0 mağlup etti.
Kaynak: Dugout