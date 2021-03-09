AS Saint-Etienne'in Fransız Kupası'nda Aldığı Unutulmaz Rennes Galibiyeti
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AS Saint-Etienne'in Fransız Kupası'nda Aldığı Unutulmaz Rennes Galibiyeti

09.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:21

Saint-Etienne, 2020 Fransız Kupası yarı finallerinde Rennes karşısında önemli bir galibiyet aldı. Yeşiller Boudebouz'un maçın son saniyelerinde attığı golle Rennes'i 1-0 mağlup etti.

Saint-Etienne, 2020 Fransız Kupası yarı finallerinde Rennes karşısında önemli bir galibiyet aldı. Yeşiller Boudebouz'un maçın son saniyelerinde attığı golle Rennes'i 1-0 mağlup etti.

AS Saint-Etienne'in Fransız Kupası'nda Aldığı Unutulmaz Rennes Galibiyeti

Kaynak: Dugout

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