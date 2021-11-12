Arzum Magic, Türkiye'nin en iyi tedarik zinciri takımı oldu

Arzum Magic ekibi, küresel tedarik zinciri yarışması The Fresh Connection Global'in Türkiye birincisi oldu.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, A'dan Z ye şirket yönetimi simülasyonu ve çok kritik kararlarla ROI (yatırım getirisi) üzerinden yapılan çekişmeli yarışmada Arzum Magic ekibi, Aygaz, Anadolu Efes ve Pepsico gibi dev şirketleri geride bıraktı. Türkiye'nin en iyi tedarik zinciri takımı olan Arzum Magic, bu derece ile dünyadaki tüm şirketler içinde ise üçüncü sırada yer aldı.

Arzum Magic ekibi, karar verdiği şirket stratejisine göre, tüm üyelerin uyumlu çalışması ve esas hedef olan yatırım getirisini maksimize edecek doğru kararlar alması sonucu en iyi tedarik zinciri takımı seçildi. Tedarik zincirini bir bütün olarak ele alan ekip, birbiriyle dirsek temasında bulunan diğer departmanlar arasındaki iletişim ve bilgi akışının da doğru yapılmasını sağlayarak birinci oldu. Arzum Magic ekibi, 16-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek. The Fresh Connection Global'i kazanarak dünya birincisi olan takım ise MIT'de (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) 1 haftalık eğitim hakkı kazanacak.

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