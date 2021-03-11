Arz ne demek? Arz anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Arz, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Arz ne demek? Arz anlamı ne? İşte, Arz kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Arz kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Arz anlamı ne? Arz ne demek?

ARZ NE DEMEK?

arz (I):

Arapça ?arz

1. isim Sunma.

2. isim Piyasaya mal sürülmesi, sunu.

3. isim Yüksek bir makama anlatma, bildirme.

arz (II)

isim, eskimiş, Arapça ?arz

En, genişlik.

arz (III)

isim, eskimiş, Arapça arz

Yer, yeryüzü:

"Büzülüp kaldığım köşede sabahın bir an evvel olmas

Mikroekonomi teorisinde, arz ve talep arasındaki karşılıklı dengeye dayanan ekonomi modeli, rekabet içindeki piyasalardaki ürünlerin fiyatlarını ve satışlarını tanımlamak, açıklamak ve tahmin etmek için, Alfred Marshall ve Leon Walras tarafından geliştirilmiştir. Bu model sadece önemli görülen stilize edilmiş gerçekleri inceleyip teorinin gelişmesine yardım etmeyen gerçekleri bir kenara iterek (yani Ockham'ın Usturasını kullanarak) bilimsel hipotezlerin nasıl ortaya çıkarıldığına güzel bir örnektir. Bu nedenle belirsiz bir pazarı tanımlamak için kullanılan yaklaşımdır.