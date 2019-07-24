Artvin Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında yapıldı.

Vali Doruk, Valilik Çoruh Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, il genelinde toplam 175 proje uygulandığını söyledi.

Projelerin yıllara sari toplam bedelinin 17,9 milyar lira olduğunu belirten Doruk, tahsis edilen toplam yılı ödeneğinin 1,5 milyar lira, dönem sonu itibariyle gerçekleşen toplam harcamanın ise 981 milyon lira olduğunu ifade etti.

Doruk, tahsis edilen 1,5 milyar liralık ödeneğin yüzde 67'sinin harcandığını vurgulayarak, "Ödeneğin yüzde 60,3'ü DSİ yatırımları, yüzde 13'ü il ve devlet karayolu, yüzde 7,1'i gençlik ve spor, yüzde 3,8'i İller Bankası yerel idare yatırımları, yüzde 2,9'u İl Özel İdaresi, yüzde 2,9'u milli eğitim, yüzde 2,8'i sağlık, yüzde 1,7'si tarım ve hayvancılık, yüzde 1,6'sı yüksek öğretim, yüzde 1,3'ü enerji, yüzde 0,7'si ormancılık ve milli parklar, yüzde 1,9'u da geri kalan diğer sektörlerde uygulanan projeler için tahsis edildi." dedi.

Dönem sonu itibarıyla 175 proje uygulandığını anımsatan Doruk, şunları kaydetti:

"Toplantı dönemi itibariyle 13 projenin tamamlandığı, 124'ünün çalışmalarına devam edildiği, 24'sinin ihale aşamasında olduğu, 14 projenin de henüz başlanmadığı görülmektedir. KÖYDES kapsamında ise 2005-2019 döneminde Artvin'e 348,2 milyon lira tahsis edildi. Ödenekle 2 bin 302'si köy yolu, 618'i içme suyu, 46'sı sulama, 2'si altyapı, 5'i de atık su projesi olmak üzere toplam 2 bin 973 proje uygulamaya alınarak başarıyla tamamlandı."

Toplantıda, yatırımcı kurum ve kuruluşların temsilcileri projelere ilişkin bilgi sundu.

Kaynak: AA