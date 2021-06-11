Artistik cimnastikte genç kadınlar ve büyükler milli takım kampları başladı
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Artistik cimnastikte genç kadınlar ve büyükler milli takım kampları başladı

Artistik cimnastikte genç kadınlar ve büyükler milli takım kampları başladı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Spor

Artistik cimnastikte genç kadınlar ve büyükler milli takımları, Bolu'da kampa girdi.

Artistik cimnastikte genç kadınlar ve büyükler milli takımları, Bolu'da kampa girdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun 2022 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında her ay farklı bir ilde yapmayı planladığı kampların ilki, Bolu Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda 16 sporcunun katılımıyla başladı.

Artistik Cimnastik Bayanlar Teknik Kurulu Başkanı Mergül Güler Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın 25 Haziran'da sona ereceğini söyledi.

Önümüzdeki yıl ağustos ayında gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası öncesinde sıkı bir çalışma programı sürecine girdiklerini belirten Yılmaz, her ay düzenli kamplarının olacağını kaydetti.

Yılmaz, kampa 16 sporcunun katıldığını aktararak, "Kampı 20 sporcu olarak planlamıştık ama sakatlık geçiren bazı sporcularımız katılamadı. Önümüzdeki kamplarda da bu katılımın tam olması konusunda ümitliyiz. İnşallah istediğimiz hedefe ulaşacağız. Bu düzenli kamplarla beraber Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız." diye konuştu.

Son yıllarda cimnastik alanında güzel başarılar elde ettikleri dile getiren Yılmaz, "Federasyonumuzun bütün branşlarında Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Çocuklar için de büyük bir motivasyon. Onlar da önlerindeki bu örnekleri gördükçe hedeflerini daha iyi belirliyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, desteklerinden dolayı Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile Gençlik ve Spor Bolu İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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