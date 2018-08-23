Artistik Cimnastikte Ciddi Bir Rakip Haline Geldik"

ALİ KORKMAZ - Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, "Avrupa cimnastiğinde Türk Milli Takımı, Türk cimnastiğinin geldiği nokta konuşuluyor. Şu anda onlar, hesaplarına Türk cimnastiğini de koymak zorundalar çünkü ciddi bir rakip haline geldik olimpiyatlara gitme yolunda." dedi.

İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu ve İbrahim Çolak'tan oluşan Erkek Milli Takımı, 29 ülke arasında 5'inci olarak ilk kez finale kalmayı başardı. Milli takım sporcuları finalde 7. oldu.

Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'nda takım olarak çok önemli bir başarı yakaladıklarını söyledi. Şampiyona öncesinde hedeflerinin ilk 8'e girmek olduğunu kaydeden Göktekin, elemelerde beşinci olarak finale kalmayı başardıklarını vurguladı.

Göktekin, Avrupa Şampiyonası'na kadar bireysel başarıların olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Takım olayı bizim için çok farklı bir sonuç. Avrupa cimnastiğinde Türk Milli Takımı, Türk cimnastiğinin geldiği nokta konuşuluyor. Şu anda onlar, hesaplarına Türk cimnastiğini de koymak zorundalar çünkü ciddi bir rakip haline geldik olimpiyatlara gitme yolunda."

"Hedef olimpiyat kotası"

Artık hedeflerinin bu yıl Katar'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda takım halinde olimpiyat kotası almak olduğunu anlatan Göktekin, şöyle devam etti:

"Bir önceki şampiyonada çok küçük bir farkla 25. olmuştuk ama burada ilk 24'e çok rahat bir şekilde gireceğimizi düşünüyorum. Hatta ilk 16, ilk 12 neden olmasın. Bu bizim için çok önemli. Şu ana kadar elde ettiğimiz veriler, elde ettiğimiz başarılar bunun bir göstergesi."

"Dünya cimnastiğinin bize bakışı değişti"

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan "tarih yazan" milli takımın bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Avrupa'da ilk 8'e girmelerinin önemli bir başarı olduğunu kaydeden Ferhat Arıcan, şunları kaydetti:

"Hedefimiz tabii ki olimpiyatlara katılmak. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra olimpiyatlara katılma şansımız daha da yükseldi. Hakemler çok önemli, hakemlerin bakış açısı değişti. Dünya cimnastiğinin bize bakış açısı değişti. Biz bu Dünya Şampiyonası'nda ilk 12'ye bile girebiliriz. Buna gücümüz var, güçten ziyade artık ruhumuz da var."

Hedef Tokyo

Milli cimnastikçi Ahmet Önder ise Avrupa Şampiyonası'nda takım olarak beşincilikle finale kalmayı beklemediklerini, bu başarının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Bu başarının doğru çalışmalar yaptıklarının bir göstergesi olduğunu dile getiren Ahmet Önder, "Güçlü bir takımımız var. Tokyo 2020 Olimpiyatları'na giderek bunu değerlendirmek istiyoruz. Bütün Avrupa'ya bu hedefimizde varolduğumuzu göstermiş olduk." şeklinde konuştu.

Mili sporcu Yunus Emre Gündoğdu, Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez takım olarak finalde mücadele ettikleri için heyecanlı olduklarını belirterek, "Çok iyi yarıştık, mücadele verdik orada. Daha iyileri olacağını biliyorum. Dünya Şampiyonası'nda bu hatalarımızı telafi edip daha üst yerlere geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.