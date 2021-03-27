Artistik Cimnastik ve Trampolin Cimnastik Türkiye şampiyonaları Bolu'da başladı

Türkiye Cimnastik Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Artistik ve Trampolin Cimnastik branşlarının Türkiye şampiyonaları Bolu'da başladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Artistik ve Trampolin Cimnastik branşlarının Türkiye şampiyonaları Bolu'da başladı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na 5 ilden 40 sporcu katılıyor.

Şampiyona, "Genç Erkekler" ve "Genç Kadınlar" yarışlarıyla start aldı.

Kadın cimnastikçiler, atlama masası, kız paraleli, denge ve yer, erkekler ise yer, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel ve barfiks aletlerinde performans sergiliyor.

Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası

Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası ise Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Sporcu Fabrikası Trampolin Salonu'nda başladı.

Şampiyonaya, 7 ilden 38 sporcu katılıyor.

Şampiyona, "Genç Kadınlar 1. Grup" ve "Genç Kadınlar 2. Grup" yarışlarıyla start aldı.

Bolu'da düzenlenen şampiyonalar, "Genç Kadınlar" ve "Büyük Kadınlar" ile "Genç Erkekler" ve "Büyük Erkekler" kategorilerinde yapılacak yarışmaların ardından yarın gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder