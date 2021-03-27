Artistik Cimnastik ve Trampolin Cimnastik Türkiye şampiyonaları Bolu'da başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Artistik Cimnastik ve Trampolin Cimnastik Türkiye şampiyonaları Bolu'da başladı

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Spor
Artistik Cimnastik ve Trampolin Cimnastik Türkiye şampiyonaları Bolu'da başladı

Türkiye Cimnastik Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Artistik ve Trampolin Cimnastik branşlarının Türkiye şampiyonaları Bolu'da başladı.

Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor
Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor
Zirveden 5 olumlu, 5 olumsuz unsur çıktı! AB'nin Türkiye'ye karşı izleyeceği yol haritası belli oldu
Zirveden 5 olumlu, 5 olumsuz unsur çıktı! AB'nin Türkiye'ye karşı izleyeceği yol haritası belli oldu

Türkiye Cimnastik Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Artistik ve Trampolin Cimnastik branşlarının Türkiye şampiyonaları Bolu'da başladı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na 5 ilden 40 sporcu katılıyor.

Şampiyona, "Genç Erkekler" ve "Genç Kadınlar" yarışlarıyla start aldı.

Kadın cimnastikçiler, atlama masası, kız paraleli, denge ve yer, erkekler ise yer, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel ve barfiks aletlerinde performans sergiliyor.

Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası

Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası ise Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Sporcu Fabrikası Trampolin Salonu'nda başladı.

Şampiyonaya, 7 ilden 38 sporcu katılıyor.

Şampiyona, "Genç Kadınlar 1. Grup" ve "Genç Kadınlar 2. Grup" yarışlarıyla start aldı.

Bolu'da düzenlenen şampiyonalar, "Genç Kadınlar" ve "Büyük Kadınlar" ile "Genç Erkekler" ve "Büyük Erkekler" kategorilerinde yapılacak yarışmaların ardından yarın gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guy Ritchie Jason Statham Uraz Kaygılaroğlu Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Caner Erkin Burak Yılmaz Bülent Uygun Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Artistik Cimnastik ve Trampolin Cimnastik Türkiye şampiyonaları Bolu'da başladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 13:26:54. #1.14#
title