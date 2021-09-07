Artistik Cimnastik Milli Takımı Mersin'de kampa girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Artistik Cimnastik Milli Takımı Mersin'de kampa girdi

Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Spor

Artistik Cimnastik Milli Takımı, 10-12 Eylül'de Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenecek Artistik Cimnastik Dünya Kupası öncesi kentte kampa girdi.

Artistik Cimnastik Milli Takımı, 10-12 Eylül'de Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenecek Artistik Cimnastik Dünya Kupası öncesi kentte kampa girdi.

Ay-yıldızlı ekip, şampiyona hazırlıkları kapsamında Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda çalışmalara başladı.

Milli Takım Antrenörü Taner Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Slovenya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda önemli başarılara imza attıklarını söyledi.

Sercan Demir'in organizasyonda paralel bar aletinde altın madalya kazandığını hatırlatan Köse, uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri başarıları devam ettirmek istediklerini belirtti.

Köse, Mersin'de düzenlenecek Artistik Cimnastik Dünya Kupası öncesi kamp çalışmalarına başladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanımız Suat Çelen'in önderliğinde güzel bir ivme yakaladık. Çok güzel işler başarıyoruz. Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Bu konuda çok heyecanlıyız. Çok güzel bir yarışma olacak. Takımımız, olimpiyatların ardından dinlenmeye geçti. Genç sporcularımızla yarışacağız. Öncelikle final yapıp daha sonra madalyalarımızı federasyonumuza kazandırmak istiyoruz."

Uluslararası Cimnastik Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan ve 10-12 Eylül'de gerçekleştirilecek Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 23 ülkeden 30'u kadın 93 sporcunun mücadele edeceği belirtildi.

Artistik Cimnastik Milli Takımı Mersin'de kampa girdi
Artistik Cimnastik Milli Takımı Mersin'de kampa girdi
Artistik Cimnastik Milli Takımı Mersin'de kampa girdi
Artistik Cimnastik Milli Takımı Mersin'de kampa girdi
Artistik Cimnastik Milli Takımı Mersin'de kampa girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

İşte Brezilya-Arjantin maçında ortalığı karıştıran yetkili! Belinde silah olduğu iddiası
İşte Brezilya-Arjantin maçında ortalığı karıştıran yetkili! Belinde silah olduğu iddiası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Münir Özkul Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Max Meyer Çağdaş Atan Şenol Güneş Bülent Korkmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Artistik Cimnastik Milli Takımı Mersin'de kampa girdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 19:11:52. #1.14#

title