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Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası sona erdi

AA / Veysel Altun - Haberler | Spor
Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun Samsun'da düzenlediği Türkiye Şampiyonası sona erdi.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonunun Samsun'da düzenlediği Türkiye Şampiyonası sona erdi.

İlkadım Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, Türkiye'de artistik buz pateninde en iyi 67 kadın ve erkek sporcu katıldı.

Şampiyonanın üçüncü gününde acemi üst seviye (Advanced Novice) kategorisinde kadınlarda Selin Akbulut, erkeklerde ise Furkan Emre İncel birinci oldu.

"Junior" kategorisinde kadınlarda Ceren Karaş, erkeklerde ise Alp Eren Özkan birinciliği elde etti.

"Senior" kategorisinde kadınlarda Yasemin Zeki, erkeklerde ise Burak Demirboğa birinci oldu.

Yarışmanın ilk ve ikinci gün yarışlarında acemi alt seviye (basic novice) kategorisinde kızlarda Derya Taygan, erkeklerde Batu Tasasız birinci olmuştu. Acemi orta seviye (Intermediate novice) kategorisinde ise kadınlarda Azra Ulaş, erkeklerde Selman Ege Özcan birinciliğe hak kazanmıştı.

Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası sona erdi

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AA / Veysel Altun - Spor Haberleri

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