Artistik Buz Pateni Test Yarışmaları ertelendi
Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 6-7 Şubat tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da düzenlenmesi planlanan Artistik Buz Pateni Test Yarışmalarının, 13-14 Şubat tarihlerine ertelendiğini duyurdu.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 6-7 Şubat tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da düzenlenmesi planlanan Artistik Buz Pateni Test Yarışmalarının, 13-14 Şubat tarihlerine ertelendiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonu faaliyet programında yer alan yarışmaların, belirtilen tarihlerde İstanbul Silivrikapı Buz Pisti ve Ankara Ümitköy Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi.
Yarışmaya katılacak kulüp ve sporcuların 4 Şubat Perşembe gününe kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er