Artistik Buz Pateni Test Yarışmaları ertelendi
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Artistik Buz Pateni Test Yarışmaları ertelendi

02.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:58
Artistik Buz Pateni Test Yarışmaları ertelendi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 6-7 Şubat tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da düzenlenmesi planlanan Artistik Buz Pateni Test Yarışmalarının, 13-14 Şubat tarihlerine ertelendiğini duyurdu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 6-7 Şubat tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da düzenlenmesi planlanan Artistik Buz Pateni Test Yarışmalarının, 13-14 Şubat tarihlerine ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonu faaliyet programında yer alan yarışmaların, belirtilen tarihlerde İstanbul Silivrikapı Buz Pisti ve Ankara Ümitköy Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi.

Yarışmaya katılacak kulüp ve sporcuların 4 Şubat Perşembe gününe kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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