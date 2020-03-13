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Azerbaycan, Bakü, Spor

Artisitk Cimnastik Dünya Kupası'nda 5 final

Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda Türkiye 5 final müsabakası yapacak.

13.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:23
Artisitk Cimnastik Dünya Kupası'nda 5 final

Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda Türkiye 5 final müsabakası yapacak. 

42 ülke 159 sporcunun katıldığı şampiyonada  milli cimnastikçiler Abdelrahman Magdy Elgamal yer ve atlama aletinde, Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder paralel aletinde, Ümit Şamiloğlu ise barfiks aletinde finale kaldı.

 


- Ankara

Kaynak: DHA

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