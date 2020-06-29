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Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti

Brezilyalı orta sahaoyuncusu Arthur'u Juventus'a toplam 82 milyon euroya satan Barcelona, İtalyan ekibinin Bosna Hersekli yıldızı Miralem Pjanic'i 65 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.

Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
29.06.2020 19:57 | Son Güncelleme: 29.06.2020 20:03

Barcelona Kulübü, Juventus forması giyen Miralem Pjanic'in transferini resmen duyurdu. Böylece yılın takası gerçekleşti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncunun transferi için Juventus ile 60 milyon euro + 5 milyon euro bonuslar karşılığında anlaşmaya varıldığı bildirildi.

4 yıllık sözleşme imzalanan Pjanic'in serbest kalma maddesinin ise 400 milyon euro olarak belirlendiği duyuruldu.

Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
Arthur

ARTUR'U 82 MİLYON EUROYA JUVENTUS'A SATTI

Katalan devi kısa süre önce Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur'u 72 milyon euro + 10 milyon euro bonuslar karşılığında Juventus'a sattığını duyurmuştu.

2016 yazında Juventus'un Roma'dan 32 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Bosna Hersekli oyuncu, siyah-beyazlı forma altında bugüne dek çıktığı 171 resmi maçta 22 gol atıp 30 da asist yaptı.

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