Arteta'dan Mesut transferine dair yeni açıklama: Karantinadan dolayı resmen duyuramıyoruz

Fenerbahçe'yle her konuda anlaşan ancak resmi duyurusu henüz yapılmayan Mesut Özil için Arsenal'dan açıklama geldi. Teknik direktör Arteta, karantina dönemindeki süreçler nedeniyle resmi duyurunun yapılmadığını söyledi.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, basın toplantısında Mesut Özil ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.

Mesut Özil'in neden hala resmi olarak açıklanmadığıyla ilgili gelen soruya Arteta, "Karantina süreçleri nedeniyle transferlerde son adımı atmak eskisine göre çok daha uzun sürüyor. Çünkü, çok fazla kısıtlama var. Her şey çözüldüğünde resmi açıklama yapılır diye düşünüyorum." dedi.

"BENCE HER ŞEY TAMAM"

İspanyol teknik adam, "Bence her şey tamam ama şu an sürecin tam olarak neresindeyiz söyleyemem" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

FENERBAHÇE CUMARTESİYE HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe'nin yıllardır hayalini kurdukları imza cumartesi günü atılıyor. Fenerbahçe Yönetimi, Mesut Özil için görkemli bir tören yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin yıllardır hayalini kurdukları imza cumartesi günü atılıyor.