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Art arda gelen zamlar bakkalı isyan ettirdi! Dükkana astığı notla vatandaştan ricada bulundu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi
Art arda gelen zamlar bakkalı isyan ettirdi! Dükkana astığı notla vatandaştan ricada bulundu

Türkiye'de dolar kuru ve enflasyonun etkisiyle birçok gıda maddesine zam geldi. Zamlar nedeniyle tepki gösterilen esnaflardan biri ise çareyi dükkanına not asmakta buldu. Bakkalın dükkana astığı notta, "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'de koronavirüs salgının da etkisiyle Dolar tarihi rakamları gördü. Bir yandan da enflasyon nedeniyle gıda ürünlerine ciddi oranlarda zam geldi. Artan fiyatlar nedeniyle satış yapmakta zorlanan esnaflar da vatandaşlardan aldıkları tepkiler nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor.

ÇAREYİ NOT ASMAKTA BULDU

Sosyal medyada hızla yayılan bir fotoğraf ise gelinen son durum hakkında çarpıcı bilgiler verdi. Vatandaşların zamlar nedeniyle kendisine gösterdiği tepkiyi yersiz bulan esnaf, dükkanına bir not asarak vatandaştan ricada bulundu

"LÜTFEN BANA TEPKİ GÖSTERMEYİN"

Bakkalın astığı notta şu ifadeler yer aldı: "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum."

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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