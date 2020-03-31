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Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Galatasaray, Koronavirüs, Spor

Arşiv -Abdurrahim Albayrak'tan iyi haber

- Abdurrahim Albayrak'tan iyi haber Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 14 günlük koronavirüs tedavisinin ardından bugün taburcu olduğunu açıkladı.

31.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:59
Arşiv -Abdurrahim Albayrak'tan iyi haber

- Abdurrahim Albayrak'tan iyi haber

İSTANBUL - Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 14 günlük koronavirüs tedavisinin ardından bugün taburcu olduğunu açıkladı.

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın ardından Abdurrahim Albayrak'tan da iyi haber geldi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, 14 günlük koronavirüs tedavisinin ardından hastaneden taburcu olduğunu ve tedavisine evde devam edileceğini duyurdu. Albayrak yaptığı açıklamada, "14 gündür Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum" dedi.

Arşiv -Abdurrahim Albayrak'tan iyi haber

Kaynak: İHA

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Arşiv -Abdurrahim Albayrak'tan iyi haber
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