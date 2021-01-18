Arsene Wenger: Mesut Özil transferi Ocak ayının en iyisi

Mesut Özil'i Arsenal'e transfer eden isim olan Fransız teknik adam Arsene Wenger, dünyaca ünlü futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi hakkında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Ocak ayının en iyi transferinin Mesut Özil olduğunu söyleyen Arsene Wenger "Sizin adınıza böyle bir transferi duyurmanın oldukça zevkli olduğunu düşünüyorum. Şu dönemde pek fazla transfer gerçekleştirilmiyor. Bu transfer güncel olarak Ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi durumunda. Çünkü futbol dünyası şimdilerde sessiz. Bu ligde güçlü bir konumda bulunan Fenerbahçe için güzel bir haber. Mesut Özil şampiyonluğu kazanma konusunda iddialı olan takımı için yapbozun bir parçası olabilir" dedi.

"GÜÇLÜ BİR TÜRK BAĞI VAR"

"Mesut Özil ile Fenerbahçe hakkında daha önce hiç konuştunuz mu?" sorusuna da yanıt veren Arsene Wenger, "Mesut Özil ile Fenerbahçe hakkında bir şey konuşmadık çünkü onun her zaman Arsenal'de olmasını istedim. Fakat her zaman güçlü bir Türk bağı olduğunu hissedebiliyordum. Ailesiyle, menajeriyle, babasıyla tanıştım. Bu sayede Türkiye ile güçlü bir ilişkisi olduğunu gördüm. Aynı zamanda Türkiye Ligi'ne de büyük bir ilgisi vardı" ifadelerini kullandı.