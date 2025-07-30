Arsenal ve Tottenham, hazırlık mücadelesinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Bu önemli karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve yayının şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, Arsenal Tottenham maçı hangi kanalda?

ARSENAL İLE TOTTENHAM HAZIRLIK MAÇINDA KARŞILAŞIYOR

31 Temmuz 2025 Perşembe günü oynanacak olan Arsenal – Tottenham hazırlık karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın başlama saati ise 14:30 olarak belirlendi. Yayıncı kanal ve platform bilgilerini aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

31 TEMMUZ 2025 ARSENAL – TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçında karşı karşıya gelecek olan Arsenal ile Tottenham arasındaki mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

TRT SPOR FREKANS VE PLATFORMLAR: ARSENAL – TOTTENHAM MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

TRT Spor kanalı; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallarda yer almaktadır. Aynı zamanda TRT Spor, Türksat uydusu üzerinden ve internet aracılığıyla şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ARSENAL – TOTTENHAM MAÇI HANGİ GÜN?

Arsenal ve Tottenham arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecektir.

ARSENAL – TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Hazırlık mücadelesi 31 Temmuz Perşembe günü saat 14:30'da başlayacaktır.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM: KAI TAK SPORTS PARK, KOWLOON

İngiliz ekipleri Arsenal ve Tottenham, hazırlık maçında Hong Kong'un Kowloon bölgesindeki modern stadyum Kai Tak Sports Park'ta karşı karşıya gelecek.