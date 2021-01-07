Arsenal Teknik Direktörü Arteta'dan Mesut Özil sözleri: Bu ay en iyi çözümü bulacağız

Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan Mesut Özil'le ilgili hocası Mikel Arteta'dan transfere dair dikkat çeken bir açıklama geldi. İspanyol çalıştırıcı, Mesut'un durumunun bu ay içerisinde sonuçlanacağını ve en iyi çözümü bulacaklarını söyledi.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Newcastle United ile oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Mesut Özil ile ilgili gelen bir soruya cevap verdi.

Arteta, 'Mesut Özil ayrılacak mı?' şeklinde gelen soruya, "Bu ay içerisinde hem Mesut Özil hem de Arsenal için en iyi çözümü bulacağız. Artık her iki tarafın da geleceğe bakması gerekiyor. Çözüm bulamazsak 6 ay daha burada kalacak. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde oturup bir karara varacağız. Özil hep bizimle idmana çıktı. Özel bir durumu için birkaç gün izin verdik ama oynamadığı tüm süre boyunca bizimle beraber idman yapıyordu" cevabını verdi.

MENAJERİ GÖRÜŞMELERİ DOĞRULAMIŞTI

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, Fenerbahçe ile 3.5 yıllık anlaşma sağladıklarına dair çıkan iddialar üzerine Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunmuş ve transfer sürecini en kısa sürede tamamlayacaklarını söylemişti.

Mesut Özil'in hem temsilciliğini, hem de avukatlığını yapan Harvard Üniversitesi'nde de eğitim üyesi olan Söğüt konuyla ilgili "Mesleğim gereği bu işin hukuksal tarafına da fazla önem veriyorum. Mesut'un Arsenal ile süren sözleşmesi var. Ocak ayı ile birlikte ortada hukuki bir durum kalmadığı için temsilcisi olarak Mesut'a ilgi gösteren kulüplerle görüşmelere başlamıştık. Unutmamak gerekir ki Arsenal ile de şartlar konuşulması gerekiyor. Bizler işimizi doğru yapmak zorundayız. Mesut'un geleceğiyle ilgili hem ağabeyi, hem ailesiyle konuşarak süreci en kısa zamanda tamamlayacağız" dedi.