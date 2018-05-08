Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger: Birçok Teklif Alıyorum

Arsenal'den sezon sonu ayrılacağını açıklayan Arsene Wenger, birçok teklif aldığını söyledi.

"SÖZLEŞMEMİN SON GÜNÜNE KADAR BEKLEYECEĞİM"

Henüz hiçbir takımla görüşmediğini kaydeden Wenger, "Teklifler alıyorum, hatta tahmin ettiğimden daha fazla teklif alıyorum ancak şu anda bunları düşünmüyorum. Arsenal ile sözleşmemin son gününe kadar bekleyeceğim ve şu anda yaptığım işe odaklanacağım" ifadelerini kullandı.

Arsene Wenger, 22 yıl boyunca çalıştığı Arsenal ile yollarını ayırma kararı almıştı.